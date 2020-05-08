Kaymakam Demir, berber ve kadın kuaförleri ile bir araya geldi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kaymakam Demir, berber ve kadın kuaförleri ile bir araya geldi

Kaymakam Demir, berber ve kadın kuaförleri ile bir araya geldi
08.05.2020 10:52 | Son Güncelleme: 08.05.2020 10:52

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde korona virüs salgını tedbirleri kapsamında kapalı olan iş yerlerini 11 Mayısta açacak olan berber ve kuaförlere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde korona virüs salgını tedbirleri kapsamında kapalı olan iş yerlerini 11 Mayısta açacak olan berber ve kuaförlere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Kaymakam Nazlı Demir, Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Seyhun, İlçe Emniyet Amiri Burak Zafer Dündar, ilçede faaliyette bulunan berber, kuaförler ve güzellik salonu işletmecileri katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde berber, güzellik salonu, kuaför gibi iş yerlerinin, korona virüs salgının etkileri gözetilerek belirlenecek kurallara uyulması kaydıyla 11 Mayısta faaliyete geçebileceklerine ilişkin karar alındığını anımsatan Kaymakam Nazlı Demir, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge hakkında bilgilendirme yapmak ve korona virüs ile mücadele sürecinde uyulması gereken tedbirleri istişare etmek amacıyla toplandıklarını söyledi. Kaymakam Nazlı Demir, "Hep birlikte zorlu bir süreç atlatıyoruz. Bu zorlu süreç en fazla yevmiye ile çalışan meslek gruplarımızı olumsuz etkiledi. Biz kaymakamlık olarak ilçemiz sınırları içinde faaliyet gösteren ve zor durumda kaldığını beyan eden tüm esnafımıza daha önce gerekli yardımlarda bulunduk. Şimdi de kuaför ve berberlerimize gereken desteği vererek yanlarında olacağız. Salgın riskinin ortadan kalkması için biraz daha sabretmemiz gerekiyor. Hep birlikte bu zorlu süreci atlatacağız. Esnafımız da bu konuda sağ olsunlar çok duyarlı davranıyor, kendilerine teşekkür ediyorum" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Araya giren hatırlı kişi, Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker'i barıştırdı Haberler
Araya giren hatırlı kişi, Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker'i barıştırdı
Son Dakika: Aralarında zincir marketlerin de olduğu 29 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı Haberler
Son Dakika: Aralarında zincir marketlerin de olduğu 29 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı
Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım Haberler
Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç mal varlığını anlattı: 12 ev 4 arabam var Haberler
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç mal varlığını anlattı: 12 ev 4 arabam var
18 sayfalık not bırakıp kendini ağaca asan gencin, bıraktığı notta yakınlarını sorumlu tuttuğu ortaya çıktı Haberler
18 sayfalık not bırakıp kendini ağaca asan gencin, bıraktığı notta yakınlarını sorumlu tuttuğu ortaya çıktı
Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı Haberler
Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı
İstiklal Caddesi'nde maskesiz gezen vatandaş, bin lira ceza yazılınca neye uğradığını şaşırdı
İstiklal Caddesi'nde maskesiz gezen vatandaş, bin lira ceza yazılınca neye uğradığını şaşırdı
Milli futbolcu Arda Turan birçok kulüpten transfer teklif aldığını açıkladı
Milli futbolcu Arda Turan birçok kulüpten transfer teklif aldığını açıkladı
Balık tutarken dereye düşen kuzenlerin cansız bedenlerine ulaşıldı
Balık tutarken dereye düşen kuzenlerin cansız bedenlerine ulaşıldı
Libya'da Türkiye Büyükelçiliği yakınlarına roketli saldırı: 3 ölü, 4 yaralı
Libya'da Türkiye Büyükelçiliği yakınlarına roketli saldırı: 3 ölü, 4 yaralı
Günlük burç yorumları 8 Mayıs 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 8 Mayıs 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 270 bini, vaka sayısı ise 3 milyon 900 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 270 bini, vaka sayısı ise 3 milyon 900 bini aştı
'Komando dede' olarak tanınan emekli öğretmen, havaya ateş açıp polise direndi
"Komando dede" olarak tanınan emekli öğretmen, havaya ateş açıp polise direndi
Uzaklaştırma kararı bulunan koca, evden bir valiz cephanelikle çıktı
Uzaklaştırma kararı bulunan koca, evden bir valiz cephanelikle çıktı
Son Dakika: BDDK, TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 yabancı bankaya swap yasağı getirdi
Son Dakika: BDDK, TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 yabancı bankaya swap yasağı getirdi
ABD'de koronavirüs nedeniyle 7 Mayıs'ta 2 bin 483 kişi hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs nedeniyle 7 Mayıs'ta 2 bin 483 kişi hayatını kaybetti
PSG, 42 yaşındaki Formiga'yla yeni sözleşme imzaladı
PSG, 42 yaşındaki Formiga'yla yeni sözleşme imzaladı
Deneyimli iş insanı Cemal Eğin, Ahmet Davutoğlu'nun partisinde görev aldı
Deneyimli iş insanı Cemal Eğin, Ahmet Davutoğlu'nun partisinde görev aldı
Bayern Münih'in eski golcüsü Miroslav Klose, antrenör olarak kulübe geri döndü
Bayern Münih'in eski golcüsü Miroslav Klose, antrenör olarak kulübe geri döndü
Komşu ziyaretine giden kadın, apartman bahçesinde fenalaşarak hayatını kaybetti
Komşu ziyaretine giden kadın, apartman bahçesinde fenalaşarak hayatını kaybetti
Eski Fenerbahçeli Stjepan Tomas: Bjelica Fenerbahçe'ye giderse baskı yaşar
Eski Fenerbahçeli Stjepan Tomas: Bjelica Fenerbahçe'ye giderse baskı yaşar
Güvenlik görevlisini 15 kurşunla vuran şüpheli, balkona çıkıp 'Polis çağırın' diye bağırdı
Güvenlik görevlisini 15 kurşunla vuran şüpheli, balkona çıkıp "Polis çağırın" diye bağırdı
Sağlık Bakanlığı, İngiltere'ye gönderilen ekipmanlarla ilgili iddialara yanıt verdi: Ürünlerle ilgili sorun olmadığı teyit edildi
Sağlık Bakanlığı, İngiltere'ye gönderilen ekipmanlarla ilgili iddialara yanıt verdi: Ürünlerle ilgili sorun...
Ameliyat olan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yoğun bakıma alındı
Ameliyat olan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yoğun bakıma alındı
Bahçeli'den vatandaşlara koronayla mücadelede 'sorumluluk' çağrısı
Bahçeli'den vatandaşlara koronayla mücadelede "sorumluluk" çağrısı
Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen'in fotoğraflarına beğeni yağdı
Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen'in fotoğraflarına beğeni yağdı
Tolga Ciğerci Fenerbahçe'den ayrılıp Bundesliga'ya dönüyor! Wolfsburg'la anlaşma sağladı
Tolga Ciğerci Fenerbahçe'den ayrılıp Bundesliga'ya dönüyor! Wolfsburg'la anlaşma sağladı
İngiltere'de 6 yaşındaki çocuk, kan zehirlenmesi geçiren hamile annesinin hayatını kurtardı
İngiltere'de 6 yaşındaki çocuk, kan zehirlenmesi geçiren hamile annesinin hayatını kurtardı
İtalyan araştırmacılar ilan etti: Dünyada koronavirüsü öldüren ilk aşıyı geliştirdik
İtalyan araştırmacılar ilan etti: Dünyada koronavirüsü öldüren ilk aşıyı geliştirdik
Batman'da 67 yaşındaki bir kişi, evinde boğazı kesik halde bulundu
Batman'da 67 yaşındaki bir kişi, evinde boğazı kesik halde bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Mehmet Cahit Turhan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Sezen Aksu Irrfan Khan Serdar Ortaç
Spor Falcao Bülent Uygun Gökhan Gönül Loris Karius Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Karar Mayıs Kadın Ramazan
Şu an buradasınız: Kaymakam Demir, berber ve kadın kuaförleri ile bir araya geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.5.2020 11:06:42. #1.14#
title