Kaymakam Demir, baston ustası ve devlet sanatçısı Birol'u ziyaret etti

Adilcevaz Kaymakamı İsmail Demir, ilçedeki baston ustası ve devlet sanatçısı Cumali Birol'u ziyaret ederek, çalışmalarını yerinde inceledi.

Kaymakam Demir, Birol'un ürettiği bastonların üzerindeki motif işlemelerinin geçmişle, geleceğin birleşimini anımsattığını söyledi.

El sanatlarının ilçede var olması için ellerinden gelen tüm gayreti göstereceklerini ifade eden Kaymakam Demir, şöyle konuştu:

"Günümüz dünyasında teknoloji gerçekten de baş döndürücü bir hızla ilerliyor. Fakat bu üretim hızıyla beraber insan doğasına uygun bir yapının da giderek eksildiğini görüyoruz. Gerçekten de ilçemizde var olan el sanatları ürünleri insan doğasına uygun, el emeği göz nurudur. İlçemizin bu konuda oldukça zengin olduğunu görüyoruz. Önemli el sanatlarına sahibiz. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi de Adilcevaz bastonudur. Hepsinin ayrı bir ruhu var. Bu konuda 3 kuşaktır baston ve el sanatları işiyle uğraşan Birol ailesini kutluyor, işlerinde başarılar diliyorum."

Birol ise el sanatlarının geleceği açısından yerel yönetimlerin sanata bakışı ve desteğinin oldukça önemli olduğuna değinerek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.