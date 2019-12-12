Kaymakam Coşkun okul ziyaretlerine devam ediyor

12.12.2019 08:47 | Son Güncelleme: 12.12.2019 08:52

Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun, İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret etti.



Bayburt Demirözü İlçe Kaymakamı Ömer Coşkun okul ziyaretleri kapsamında İmam Hatip Ortaokuluna ziyarette bulundu. Kaymakam Coşkun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Çiğdem ve okul müdürü Ali Aşkın tarafından okul girişinde karşılandı. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Coşkun, öğrencilerin istek ve taleplerini dinledi. Daha sonra okul müdürü Ali Aşkın'dan okulun genel durumu hakkında bilgiler aldı. Eksiklerin giderilmesi yönünde talimatlar veren Kaymakam Coşkun, okulların öğrenciler için önemine vurgu yaptı.



Daha sonra okulda görev yapan öğretmenlerle bir araya gelen Coşkun, öğretmenlerin talep ve isteklerini dinleyerek başarılar temennisinde bulundu. - BAYBURT

Kaynak: İHA