Kaymakam Coşkun'dan çiftçilere ziyaret

28.08.2019 10:51

Bayburt Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun yeşil mercimek hasadı yapan çiftçileri ziyaret etti.



Bayburt'un Demirözü ilçesinde yeşil mercimek hasadı başladı. İlçe merkezinde organik yeşil mercimek hasadı yapan çiftçileri ziyaret eden Kaymakam Coşkun, ziyareti sırasında eşlik eden İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nevzat Kılıç'tan hasat çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Daha sonra çiftçilerle bir süre sohbet eden Kaymakam Coşkun, hasadın bereketli olması temennisinde bulundu. - BAYBURT

Kaynak: İHA