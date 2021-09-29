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Kaymakam Coşgun köy ziyaretlerinde bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kaymakam Coşgun köy ziyaretlerinde bulundu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Kaymakamı Muharrem Coşgun köy gezileri yaparak vatandaşların sorunlarını dinledi.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Kaymakamı Muharrem Coşgun köy gezileri yaparak vatandaşların sorunlarını dinledi.

Kaymakam Muharrem Coşgun Dere köy, Kışla köyü ve Esentepe köyüne ziyaret ederek Köy Muhtarlarından köylerin sorunlarıyla ilgili bilgiler aldı. Kaymakam Coşgun'a köy gezisinde İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Samet Tonga, İl Genel Meclisi Üyesi Adnan Tıska, İlçe Jandarma Karakol Komutanı Kıvanç Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, Köylere Hizmet Götürme Birlik Müdürü Naşit Durdubaş, İlçe Özel İdare Şefi Ali Acar ve SYDV Müdürü Selma Gülboy katıldı. - ZONGULDAK

Kaymakam Coşgun köy ziyaretlerinde bulundu

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