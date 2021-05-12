Kaymakam Çorumluoğlu Ramazan Bayramı'nı kutladı

Zonguldak'ın Ereğli İlçe Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Ramazan Bayramı mesajı dolayısıyla mesaj yayınladı.

Zonguldak'ın Ereğli İlçe Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Ramazan Bayramı mesajı dolayısıyla mesaj yayınladı.

Kaymakam Çorumluoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Milletimizin manevi değerlerinin, sosyal yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin en güzel, en anlamlı örneklerinin yaşandığı dini bayramlarımız; sevgi, saygı, yardımlaşma ve hoşgörü duygularının güçlenmesine, toplumun birlik ve beraberliğinin pekiştirilmesine ve geleceğe daha da güvenle bakmamıza vesile olmaktadır.

Ramazan Bayramına ulaşmanın mutluluğu ve heyecanı içinde olsak da, uzun zamandır tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan salgın nedeniyle bu bayramı sevdiklerimizle bir araya gelemeden yaşayacağız.

İlçemizde, Ramazan Bayramını rahat ve huzurlu bir şekilde geçirebilmek için ilgili kurumlarca gerekli tüm tedbirler alınmış, salgınla ilgili alınan tedbirler ve aşı çalışmalarındaki gelişmeler sayesinde en kısa zamanda Bayramlarımızı önceki yıllarda olduğu gibi hep birlikte, ailemiz sevdiklerimizle geçireceğimize olan inancımız tamdır.

Bu duygular içinde bütün vatandaşlarımızın Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutlar, hem milletimiz, hem de tüm insanlık için başta sağlık olmak üzere, barış, huzur ve refaha vesile olacak nice güzel bayramları yaşamayı temenni eder, sevgi ve saygılarımı sunarım." - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı