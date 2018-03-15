Kaymakam Çorumluoğlu Okulun Yenilenen"Kodlama Atölyesi"Ni Açtı

Ali Rıza Çevik Ortaokulu'nda yenilenen "Kodlama Atölyesi"nin açılışı yapıldı.

Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, törende yaptığı konuşmada, kodlama atölyesinin ilk olarak Manisa'da kurulduğunu ve 81 ile yayıldığını kaydetti.

Öğrencilerin Zeytin Dalı Harekatı'nın düşünerek geliştirdikleri robotları çok etkileyici bulduklarını belirterek, "Çok başarılı çalışmalar yapmışlar. Öğrenciler kendileri geliştirdikleri robotlara yükledikleri kodlama sayesinde kontrol ediyorlar." dedi.

Okulda, "Kodla(Ma)nisa Projesi" kapsamında kullanılan kodlama atölyesi yeni cihazlar alınarak yenilendi.

Yeni atölyede öğrencilerin teknoloji kullanımı, robotik programlama, algoritmik düşünce becerisi kazanmaları hedefleniyor.

Öğrencilerin yeni atölyede kodlama ile Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nı dikkate alınarak hazırladıkları insansız mühimmat taşıyıcıyı ve tankı tanıttı.