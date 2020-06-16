Kaymakam Çorumluoğlu Ereğli'nin kurtuluşunun 100. Yılını kutladı
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Kaymakam Çorumluoğlu Ereğli'nin kurtuluşunun 100. Yılını kutladı

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu Ereğli'nin kurtuluşunun 100. Yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kaymakam Çorumluoğlu Ereğli'nin kurtuluşunun 100. Yılını kutladı
16.06.2020 17:35 | Son Güncelleme: 16.06.2020 17:39

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu Ereğli'nin kurtuluşunun 100. Yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu Ereğli'nin Kurtuluşunun 100. Yıldönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kdz. Ereğli halkı'nın, 100 yıl önce vermiş olduğu mücadele gibi, her zaman her koşulda birlik ve beraberliğini üst düzeyde tutmaya devam edeceğini vurgulayan Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi; "Vatanımızın birçok yerinde yaşanan sıkıntıların yanında Fransızlar tarafından işgal edilen ilçemiz Ereğli, tüm halkıyla birlikte kahramanca göstermiş olduğu mücadele sayesinde, çok kısa bir sürede, 18 Haziran 1920 tarihinde düşman işgalinden kurtulmuştur.

Milli mücadelenin yaşandığı bu zorlu dönemde 09 Şubat 1921 tarihinde Kahraman mürettebatı ile Alemdar Gemisi Kdz. Ereğli açıklarında, gösterdiği mücadeleyle Kurtuluş Savaşının tek deniz savaşını kazanarak, önemli bir başarıya imza atmıştır.

Milli birlik ve beraberlik ruhunu en zor günlerde dahi hiç zaman kaybetmeyen Kdz. Ereğli halkı, 100 yıl önce vermiş olduğu mücadele gibi, her zaman her koşulda birlik ve beraberliğini üst düzeyde tutmaya devam edecektir.

Tarihte yaşanılan başarıları ile ülkemizde önemli bir yere sahip ilçemiz Ereğli'nin daha da gelişmesi için bizler de elimizden gelen çaba ve gayretleri göstermeye devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle İlçemizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Kurtuluş Yıldönümünü kutluyor, şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyorum." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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