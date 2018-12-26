Kaymakam Çorumluoğlu BBP Mensupları ile Görüştü

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu Büyük Birlik Partisi (BBP) Kdz. Ereğli teşkilatına iade-i ziyarette bulundu.

Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, BBP Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı'nı ziyaret ederek İlçe Başkanı Turabi Çelik ve teşkilat mensupları ile sohbet etti. Ziyarette muhtarlıkların ve Sivil Toplum Kuruluş Başkanları'nın makamda belli bir süre kalmamaları gerektiğini ifade eden Çorumluoğlu, muhtarların 3 dönem sivil toplum kuruluş başkanlarının ise 2 dönem makamda kalması gerektiğini belirtti. Çorumluoğlu, esnaflara büyük önem verdiğini ve çok sevdiğin ayrıca kendisinin de 40 yıllık bakkalcının oğlu olduğunu söyledi. Çorumluoğlu ayrıca makamına yürüyerek gidip geldiğini belirterek, kaymakamlık binasının pazar yerine taşınması ile esnaflarla daha sık görüşeceğini vurguladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren BBP Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Turabi Çelik ise Kaymakam Çorumluoğlu'nun kendilerine verdiği moral ve motivasyon için teşekkür ettiler. Ziyaret toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA