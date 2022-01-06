Kaymakam çocuklarla maç yaptı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaymakam çocuklarla maç yaptı

Kaymakam çocuklarla maç yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde Kaymakam Mehmet Fatih Kesitoğlu ilçesinde okul bahçesinde maç yapan öğrencilerin futbol heyecanına ortak oldu.

SAİMBEYLİ, ADANA (İHA) - Adana'nın Saimbeyli ilçesinde Kaymakam Mehmet Fatih Kesitoğlu ilçesinde okul bahçesinde maç yapan öğrencilerin futbol heyecanına ortak oldu.

Kaymakam Mehmet Fatih Kestioglu görev esnasında okul bahçesinde top oynayan çocukları görünce onlara eşlik ederek çift kale maç yaptı. O anlar sosyal medyada paylaşıldıktan sonra beğeni alırken Kaymakam Mehmet Fatih Kestioğlu'nun çocuklarla birlikte yaşadığı heyecan yürekleri ısıttı. - ADANA

Kaymakam çocuklarla maç yaptı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title