Kaymakam Çırak ve Başkan Tekin'den Kore gazisine anlamlı ziyaret
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Kaymakam Çırak ve Başkan Tekin'den Kore gazisine anlamlı ziyaret

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Kaymakamı Berker Çırak ve Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ilçede berber dükkanı işleten Kore gazisi Refik Özberber'i evinde ziyaret etti.

04.12.2019 12:21 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:26
Kaymakam Çırak ve Başkan Tekin'den Kore gazisine anlamlı ziyaret

'in İlçe Kaymakamı Berker Çırak ve Pazaryeri Belediye Başkanı ilçede berber dükkanı işleten gazisi Refik Özberber'i evinde ziyaret etti.


90 yaşındaki Refik Özberber, işlettiği berber dükkanının 100 yıllık olduğunu ve kullanılan eşyalarının tamamının babasından kaldığını aktardı. Özberber, berber dükkanında sergilediği madalya ve onur belgeleri hakkında bilgiler verdi.


Kaymakam Çırak ve Başkan Tekin, Kore Gazisi Refik Özberber ile sohbet edip hayırlı işler temennisinde bulundu. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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