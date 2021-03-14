Kaymakam Çırak'tan ilçe pazarında denetim
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Kaymakam Çırak'tan ilçe pazarında denetim

14.03.2021 13:07 | Son Güncelleme: 14.03.2021 13:13
Kaymakam Çırak'tan ilçe pazarında denetim

Bilecik Pazaryeri Kaymakamı Berkay Çırak, semt pazarında korona virüs (Covit-19) denetimi gerçekleştirdi.

Bilecik Pazaryeri Kaymakamı Berkay Çırak, semt pazarında korona virüs (Covit-19) denetimi gerçekleştirdi.

İlçede her hafta cumartesi günü kurulan semt pazarında Kaymakam Çırak, esnafa hayırlı işler dileyerek, bir takım denetimler yaptı. Kaymakam Çırak, ilçe pazarında esnaf ve vatandaşların kurallara uyup, uymadığı yerinde denetledi. Salgın nedeniyle kontrollü normalleşme döneminde olduklarını anımsatan Kaymakam Çıkak, "Hayatımızın her alanının normalleşme için tüm kurallara uymalıyız. Sağlığımız için hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. İnşallah birlikte başaracağız" dedi. - BİLECİK

Kaymakam Çırak'tan ilçe pazarında denetim
Kaymakam Çırak'tan ilçe pazarında denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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