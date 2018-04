Kaymakam Cinbir, Muhtarları Dinledi

Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, mahallelerdeki sorunların çözümü için her ay muhtarlarla toplantı yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Cinbir, Silifke Halk Eğitim Merkezi'nde, ilçedeki muhtarlarla bir araya gelerek, sorunları dinledi.

İlçede kamu hizmetlerinin yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Cinbir, muhtarların, mahallelerinde meydana gelebilecek her türlü aksaklığa karşı dikkatli ve temkinli olması gerektiğini vurguladı.

Mahallelerdeki sorunların çözümü için her ay muhtarlarla toplantı yapmaya devam edeceklerini kaydeden Cinbir, "Eğitim, sağlık, ulaşım ve benzeri konularda görülen her türlü sıkıntıyı ister makamıma, ister telefondan her zaman bana ulaşıp, bilgilendirmelisiniz. Benim Silifkelilerden hiçbir beklentim yok. Amacım görevimi layıkıyla yapmak. Sizlere, Silifkelilere yakışır bir şekilde hizmet vermek. Sizlerin de talepleri, istekleri ve eleştirileri varsa doğrudan birinci ağızdan öğrenilmesi, kayda alınması ve gereğinin yapılması sizlerin menfaatine olacaktır." dedi.