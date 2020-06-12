Kaymakam Çınar, Cuma namazı çıkışı vatandaşlarla buluştu Kağızman Kaymakamı İshak Çınar, Cuma namazı çıkışı vatandaşlarla bir araya geldi.

Kağızman Kaymakamı İshak Çınar, Cuma namazı çıkışı vatandaşlarla bir araya geldi. Çınar'ın engelli bir vatandaşla yakından ilgilenmesi ise dikkat çekti.

Kars'ın Kağızman İlçesi Kaymakamı İshak Çınar, Cuma Namazı çıkışında vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Çınar, vatandaşların sorunlarını dinledi. Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam İshak Çınar, cami önünde kendisini bekleyen engelli vatandaşla özel ilgilendi. Engelli vatandaşın sıkıntılarını pür dikkat dinleyen Çınar, engelli vatandaştan her hangi bir sorunu olduğundan direk kendisiyle bağlantı kurmasını istedi.

Öte yandan Kağızman Kaymakamlığı'nca vatandaşların sorun ve sıkıntılarına kısa sürede çözüm bulmak 'Kaymakamlık Özel Bürosu' kuruldu. Kaymakamlık Özel Bürosu'na müracaatta bulunan vatandaşların sorunları kısa sürede çözülecek.

Kağızman'da göreve başladığı günden itibaren vatandaş odaklı hizmet yapan Kaymakam İshak Çınar, vatandaşlar arasında da çok seviliyor. - KARS

Kaynak: İHA