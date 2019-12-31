Kaymakam Çil, başarılı sporcuları kabul etti
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Kaymakam Çil, başarılı sporcuları kabul etti

Adilcevaz Kaymakamı Tunahan Çil, Bitlis'te düzenlenen turnuvada birinci olan Aydınlar Beldesi Ortaokulu kız futbol takımı sporcularını kabul etti.

31.12.2019 17:08 | Son Güncelleme: 31.12.2019 17:42
Kaymakam Çil, başarılı sporcuları kabul etti

Kaymakamı Tunahan Çil, 'te düzenlenen turnuvada birinci olan Beldesi Ortaokulu kız futbol takımı sporcularını kabul etti.

Takımın çalışmaları hakkında öğrenci ve öğretmenlerinden bilgi alan Çil, elde ettikleri başarılardan dolayı kutladı.

Öğrencilerin hem derslerinde hem de sporda başarılı olmalarını istediğini belirten Çil, her zaman öğrencilerin yanında olduklarını ve gereken desteği vereceklerini ifade etti.

Çil, başarılı sporculara çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: AA
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