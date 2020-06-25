Kaymakam Cıdıroğlu, şehit Fethi Sekin'in kabrini ziyaret etti Ağın Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu, Baskil ilçesinde şehit Fethi Sekin'in kabrini ziyaret etti.

Ağın Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu, Baskil ilçesinde şehit Fethi Sekin'in kabrini ziyaret etti.

Kaymakam Fatih Cıdıroğlu, 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi önünde PKK'lı teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırıda şehit düşen polis Fethi Sekin'in kabrini ziyaret ederek dua etti.

Kaymakam Cıdıroğlu, "Vatanımızın, bayrağımızın sahipsiz olmadığını bütün dünyaya göstererek büyük bir kahramanlık gösteren şehit polis Fethi Sekin'in kabrini ziyaret ederek dua ettik. Şehit polis Fethi Sekin'e minnettarız, ruhu şad olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA