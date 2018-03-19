Kaymakam Cıdıroğlu, Şehit Ailelerini Ziyaret Etti

Yunak Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümü nedeniyle şehit mezarlarını ve şehit ailelerini ziyaret etti.

Ziyarette şehit ailelerinden istek ve temennilerini de alan Cıdıroğlu, "Sizlere her zaman kapımız açıktır, maddi yada manevi sıkıntılarınız olursa bizlere iletin sıkıntılarınızı çözmek bizim görevimiz." dedi.

Maddi ve manevi her konuda şehit ailelerinin yanında olacaklarını belirten Cıdıroğlu, şunları söyledi:

"Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına da sabırlar diliyorum. Vatanımızın birliği, beraberliği ve huzuru için en kıymetli varlığı olan canlarını feda eden Şehitlerimize minnet borçluyuz. Şehit aileleri bizlere emanettir. Gözümüz kulağımız şehit ailelerinin üzerinde olacak."