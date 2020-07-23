Kaymakam Çiçekli'nin veda ziyaretleri sürüyor
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Kaymakam Çiçekli'nin veda ziyaretleri sürüyor

İstanbul'un Beykoz ilçesi kaymakamlığına atanan Söğütlü Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli, veda ziyaretlerine devam ediyor.

Kaymakam Çiçekli'nin veda ziyaretleri sürüyor
23.07.2020 09:05 | Son Güncelleme: 23.07.2020 09:43

İstanbul'un Beykoz ilçesi kaymakamlığına atanan Söğütlü Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli, veda ziyaretlerine devam ediyor.

Söğütlü Belediye Başkanı Oktay Koray Özten'i makamında ziyaret eden Kaymakam Çiçekli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 yıldır ilçede görev yaptığını ve ilk günden bu yana birçok değişimin yaşandığını belirtti.

Özten de Çiçekli'nin İstanbul gibi metropol bir kentte kaymakam olarak görev almasının kendilerini gururlandırdığını dile getirerek, kendisine yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyarette, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Akkaş da hazır bulundu.

Kaynak: AA

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