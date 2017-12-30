Kaymakam Çiçekli'den Mekke'nin Fethi ve Yeni Yıl Mesajı

Van merkez Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, Mekke'nin fethinin yıldönümü ve yeni yıl nedeniyle bir mesaj yayınladı.



Atıf Çiçekli, Mekke'nin İslam ordusu tarafından fethedilişiyle insanlığın içinde bulunduğu karanlıktan aydınlığa kavuştuğunu söyleyerek, "Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V) gücünün olmasına rağmen intikam yerine bağışlamayı seçerek insanların kalplerini İslam'a açmıştır. Mekke'nin fethiyle bütün dünyaya insan hakları dersi verilmiştir. Bu fetih; merhamet ve adaletin zirve noktası, karanlıktan aydınlığa kavuşmanın simgesidir. Mekke'nin fethinde olduğu gibi insanlar ancak bu fethin ruhuyla kan ve gözyaşından kurtulabilir. Bu duygu ve düşüncelerle Mekke'nin fethinin mübarek olmasını Cenab-ı Allah'tan dilerim" dedi.



Çiçekli; zamanı, enerjilerini ve potansiyellerini en verimli şekilde değerlendirecekleri 2018 yılının da insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi. - VAN