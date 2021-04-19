Kaymakam Çiçek: "Vatandaşlarımız ev ziyaretleri yapmamalıdır"

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen "Yoğunlaştırılmış dinamik denetim faaliyetleri" konulu genelge kapsamında Kütahya'nın Emet İlçesinde Kaymakamı Hasan Çiçek'in de katılımıyla hafta sonu denetim gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen "Yoğunlaştırılmış dinamik denetim faaliyetleri" konulu genelge kapsamında Kütahya'nın Emet İlçesinde Kaymakamı Hasan Çiçek'in de katılımıyla hafta sonu denetim gerçekleştirildi.

Denetim ekibi kısmi kapanma sürecinde işyerlerinin hafta sonu saat 17.00 'de kapanması, maske kullanımı, fırınlarda sosyal mesafe kontrolleri, sokağa çıkma sürecinde yürüyüş mesafesinden araçsız alışveriş yapma, maske kullanımı gibi tüm alınan kararların uyulması yönünde denetimler gerçekleştirildi. Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, yaptığı açıklamada, "Yeni tip Korona virüs ile mücadele devam ediyor. Son günlerde virüs mutasyona uğradı ve yayılma hızı arttı. Yeni tedbirler hayata geçirildi. Mübarek Ramazan ayında halkımızın ve toplumun sağlığı adına İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz ve İlçe Jandarma ekiplerimiz 24 saat görevleri başındalar. Artan mutasyonlu virüs vakalarına karşı hayata geçirilen tedbirleri tavizsiz uyguluyoruz. Bundan sonra da halkımızın sağlığını korumak için denetimlere etkili bir şekilde devam edeceğiz. Amacımız virüsün yükseliş hızını durdurmaktır. Yükselişi durdurmanın yolu da vatandaşların kurallara uymasından geçiyor. Salgın sürecinde vatandaşlarımız ev ziyaretlerinden kaçınsınlar ve her zaman söylediğimiz maske, mesafe ve hijyen kurallarına uysunlar. Kapalı ve kalabalık ortamlarda bulunmasınlar. Bu şekilde kurallara uyduğumuz takdirde rahatlayacağımız günlere kavuşup hep birlikte Ramazan bayramımıza ulaşacağımızı düşünüyorum" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı