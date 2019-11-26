Kaymakam Çiçek: "Üretilen ürünlerin pazarlanması, ilçe ekonomisi için önemli"

26.11.2019 10:05 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:10

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, yeni açılan dikiş ve nakış kursunu ziyaret etti.



Emet Halk Eğitim Merkezi Müdürülüğü'nde açılan ve bayanların aile ekonomilerine katkı için katıldıkları kursta bayan kursiyerler ürettikleri ürünlerle takdir topluyor.



Kursu ziyaret eden Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Halk Eğitim Müdürü Süleyman Avcı, Müdür Yardımcısı Mustafa Cin, Kurs Eğiticileri Nalan Burucu ve Fatma Gençer' den bilgiler alıp, ihtiyaç ve taleplerini dinledi.



El emeği göz nuru ürünleri tek tek inceleyen Çiçek, başarılı çalışmalarından dolayı kursiyerleri ve eğitmenleri tebrik etti.



Bu tür kursların birçok el becerisi kazandırmanın yanında ev ekonomisine de önemli katkılar sağladığını belirten Kaymakam Çiçek, "Ürünlerin burada kalmayıp pazarlanması, ilçe ve ülke ekonomisine katkıda bulunulması hususu önemli" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA