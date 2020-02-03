Kaymakam Çiçek'ten esnaf ziyaretleri
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Kaymakam Çiçek'ten esnaf ziyaretleri

Kütahya'nın Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, ilçede esnaf ziyaretinde bulundu.

03.02.2020 09:27 | Son Güncelleme: 03.02.2020 09:32
Kaymakam Çiçek'ten esnaf ziyaretleri

'nın Kaymakamı , ilçede esnaf ziyaretinde bulundu.


Kaymakamlık makamının herkese açık olduğunu dile getiren Kaymakam Çiçek, bu tür ziyaretleri sık sık yapacağını ifade etti.


Ziyaret bitiminde bir açıklama yapan Kaymakam Çiçek, "İlçemizde bulunan esnaflarımızı, yoğun iş tempomuzdan fırsat bulduğumuz müddetçe ziyaret etmeye devam ediyoruz. Amacımız devletimizin sıcak ve güler yüzünü insanımıza hissettirmek ve yansıtmaktır. İlçe vatandaşlarımızın, başta buna esnaflarımız dahil olmak üzere, herhangi bir sıkıntı ve sorunlarının olması durumunda elimizden gelen her türlü yardımı yapacağız. Devletimizin kapısının her daim vatandaşımıza açık olduğunun bilinmesini istiyorum." İfadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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