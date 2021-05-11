Kaymakam Çiçek: "Hepimizin birer engelli adayı olduğunu unutmayalım"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kaymakam Çiçek: "Hepimizin birer engelli adayı olduğunu unutmayalım"

Kaymakam Çiçek: 'Hepimizin birer engelli adayı olduğunu unutmayalım'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Emet İlçe Kaymakamı Hasan Çiçek, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası" nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Kütahya'nın Emet İlçe Kaymakamı Hasan Çiçek, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası" nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Kaymakam Çiçek, yaptığı açıklamada, "Her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Dünya Engelliler Haftası, engelli vatandaşlarımızın sorunlarının gündeme getirilmesi, bunlara çözüm üretilmesi ve tüm halkımızın bu konuda duyarlılığının artırılması bakımından büyük önem taşımaktadır. Dünyanın her toplumunda olduğu gibi ülkemizde de nüfusun önemli bir kısmını oluşturan engelli vatandaşlarımızın yaşam becerilerini geliştirerek, kendi kendilerine yetebilmeleri, yetenekleri ve yeterlilikleri doğrultusunda eğitim imkanlarından yararlanabilmeleri, kendilerine uygun işlerde istihdam edilebilmeleri, diğer bireylerle iyi ilişkiler içinde olabilmeleri çok önemlidir. Hepimizin birer engelli adayı olduğunu göz önünde bulundurarak, hayata onların gözünden bakmalı, onların yaşadıklarını empati kurarak anlamalı ve değerlendirmeliyiz. Engellilerimizin beklentisi korunmak değil, diğer vatandaşlarımız gibi sosyal, ekonomik alanda, sporda, sanatta, ulaşımda ve diğer alanlarda eşit imkanlara kavuşmaktır" dedi.

Çiçek, "Unutmayalım ki, engelli vatandaşlarımızın yaşama sevincini yitirmeden mutlu bir yaşam sürmeleri için, onların temel ihtiyaçlarını karşılamak ve toplumla bütünleşmelerini sağlamak, yarının engelli adayları olarak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu amaçla engelli vatandaşlarımızın çalışma hayatı, eğitim, sağlık ve sosyal haklardan yeterince yararlanmaları devletimizin en önemli hedeflerindendir. Devletimiz bu kapsamda sosyal devlet olmanın da bir gereği olarak eğitim, sağlık, istihdam haklarına ait hizmetleri engelli vatandaşlarımıza sunmaktadır. Son yıllarda engellilere yönelik çıkarılan yasalarla uygulamaya konulan bakım ve rehabilitasyon hizmetleri, evde bakım hizmetleri, danışmanlık ve destek hizmetleri, ilçemizde de yoğun bir şekilde yürütülmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle; ' Dünya Engelliler Haftası'nın, toplumda engelli vatandaşlarımıza karşı olan hassasiyetin artmasına ve farkındalığın oluşmasına katkıda bulunmasını temenni eder, tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine sağlık, mutluluk ve başarı dolu günler dilerim" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Aykut Erdoğdu Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mehmet Kasapoğlu
Magazin Aleyna Tilki Demet Akalın Mehmet Ali Erbil Barış Murat Yağcı
Spor Ali Koç Cyle Larin Fatih Terim Serdar Aziz Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Kudüs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kaymakam Çiçek: "Hepimizin birer engelli adayı olduğunu unutmayalım" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 12:44:49. #1.15#

title