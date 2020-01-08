Kaymakam Çiçek: "Eğitimde ve sosyal projelerde çok önemli hedeflerimiz var"

08.01.2020 10:08 | Son Güncelleme: 08.01.2020 10:13

Kütahya'nın Emet Kaymakmı Hasan Çiçek, belediye ve yerel yönetimlerle ortak hareket ederek, Emet'e hizmet noktasında birlikte çalıştıklarını ifade etti.



Kaymakam Çiçek, "Gerek akademik, gerekse sosyal ve kültürel alanlarda hedefler belirleyerek projelendirdik ve hayata geçirdik. Öncelikle okullarımızı ziyaret ederek ihtiyaçlarını tespit ve çözüm çalışmaları gerçekleştirdik. Öğrencilerimizin fen liseleri ve üniversitelere hazırlanması adına gerekli donanıma sahip olmaları, deneme sınavları ile hazırlanmaları konusunda sürekli destekler sağladık. Bu çalışmalar neticesinde ilçemizde gerek fen liselerini kazanan gerekse 4 yıllık fakülte ve 2 yıllık meslek yüksek okulları kazanan öğrenci sayılarımızı arttırdık. Öğrencilerimizin eğitimlerini sürdürürken çeştili sanat atölyelerinde yararlanmaları adına 7 ayrı okula resim atölyeleri açtık. Emet'te ilk defa piyanolar alarak öğrencilere piyano kursları verdik. Halk eğitim bünyemizde ve ilçemizde bir spor kulübümüze tahsis ettiğimiz binamızda başta müzik, resim olmak üzere çeşitli alanlarda kurslar açarak gençlerimizin sanatsal anlmadada gelişimlerine katkı sağlamaya çalışlıyoruz"dedi.



Dünyayı doğru algılama, okuyarak kendini sürekli geliştirme adına öğrenciler, hatta velileri de kapsayan bir proje başlattıklarını belirten Kaymakam Çiçek, "Bu amaçla 29 Ekim Cumhuriyet bayramında başatılan ve 23 Nisan 2020 yılında sona erecek olan '2023'e 2023 sayfa aç'kitap okuma kampanyaıs başlattık. Bu süre içerisnde en az 2023 sayfa kitap okuyan öğrencilerimizi Kütahyamızın Tarih ve kültürel yerlerine geziler ile ödüllendirerek, yaşadığımız şehri daha iyi tanımlarını sağlamayı hedefliyoruz. 2761 öğrenci bulunan Emet ilçemizde 2331 öğrencimizin direk kampanyaya katılırken, yılsonu itibarı ile okunan kitap sayfa sayımız 1.5 milyona ulaştı. 5 milyona ulaşmayı hedeflerken, kampanyanın en sevindirci yanı ise paydaş olarak okuma etkinliğine velilerimizinde katılmasıdır" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA