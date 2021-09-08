Kaymakam Cem GÜMRÜKÇÜ ilçemizdeki görevine başladı.

Kaymakam Cem GÜMRÜKÇÜ ilçemizdeki görevine başladı. 20. 08. 2021 tarih ve 2021/412 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile #Altınözü ilçemize ataması gerçekleşen Kaymakamımız Cem GÜMRÜKÇÜ görevine başlamıştır. Özgeçmiş1981 yılında Trabzon İli'nin Yomra İlçesi'nde doğdu. İlk, orta ve üniversite öğrenimini Trabzon'da tamamladı. 2006 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 2013 yılında Giresun Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap etti. İngiltere'de yabancı dil eğitimi almasına müteakip Salıpazarı ilçesinde Kaymakam Vekilliği yaptı. Sırasıyla Uluborlu, Saimbeyli Kaymakamlığı ve Ardahan Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Son olarak 20. 10. 2021 tarih ve 2021/412 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Altınözü İlçe Kaymakamlığına atanmış olup, halen görevini sürdürmektedir. Kaymakamımız Cem Gümrükçü SGK Denetmeni Ayşegül Hanım ile evlidir.

Kaynak: Habermetre