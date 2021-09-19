Kaymakam Cem GÜMRÜKÇÜ, 19 Eylül Gaziler Günü Nedeniyle Düzenlenen Anma Programına Katıldı. - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaymakam Cem GÜMRÜKÇÜ, 19 Eylül Gaziler Günü Nedeniyle Düzenlenen Anma Programına Katıldı.

Habermetre - Haberler | Toplum
Kaymakam Cem GÜMRÜKÇÜ, 19 Eylül Gaziler Günü Nedeniyle Düzenlenen Anma Programına Katıldı.

Kaymakam Cem GÜMRÜKÇÜ, 19 Eylül Gaziler Günü Nedeniyle Düzenlenen Anma Programına Katıldı.

Kaymakam Cem GÜMRÜKÇÜ, 19 Eylül Gaziler Günü Nedeniyle Düzenlenen Anma Programına Katıldı. Kaymakamımız Cem GÜMRÜKÇÜ, Garnizon Komutanımız P. Üstgm. Bülent ÖZAYDIN, Belediye Başkanımız Rıfat SARI, Cumhuriyet Savcımız Furkan SARI, Kahraman Gazilerimiz ve kurum amirlerimiz 19 Eylül Gaziler Günü dolasıyla, ilçemiz Tacettin Sürmeli Parkında düzenlenen çelenk sunma ve kutlama töreni programına katıldı.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum
Magazin Gökhan Çıra Müge Anlı
Spor Stefan Kuntz Arda Turan
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Rıza Çalımbay
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kaymakam Cem GÜMRÜKÇÜ, 19 Eylül Gaziler Günü Nedeniyle Düzenlenen Anma Programına Katıldı. - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 12:27:12. #1.12#