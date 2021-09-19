Kaymakam Cem GÜMRÜKÇÜ, 19 Eylül Gaziler Günü Nedeniyle Düzenlenen Anma Programına Katıldı.
Kaymakam Cem GÜMRÜKÇÜ, 19 Eylül Gaziler Günü Nedeniyle Düzenlenen Anma Programına Katıldı.
Kaymakam Cem GÜMRÜKÇÜ, 19 Eylül Gaziler Günü Nedeniyle Düzenlenen Anma Programına Katıldı. Kaymakamımız Cem GÜMRÜKÇÜ, Garnizon Komutanımız P. Üstgm. Bülent ÖZAYDIN, Belediye Başkanımız Rıfat SARI, Cumhuriyet Savcımız Furkan SARI, Kahraman Gazilerimiz ve kurum amirlerimiz 19 Eylül Gaziler Günü dolasıyla, ilçemiz Tacettin Sürmeli Parkında düzenlenen çelenk sunma ve kutlama töreni programına katıldı.
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