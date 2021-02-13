Kaymakam Çelik'ten şehit ailesine ziyaret

??????? Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, 2007 yılında Şırnak'ın Uludere ilçesinde şehit olan Piyade Onbaşı Himmet Aydemir'in ailesini ziyaret etti.

??????? Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, 2007 yılında Şırnak'ın Uludere ilçesinde şehit olan Piyade Onbaşı Himmet Aydemir'in ailesini ziyaret etti.

Şehidin annesi Döndü ve babası Basri Aydemir'i Gürsü köyündeki evlerinde ziyaret eden Çelik, bir süre aileyle sohbet etti.

Çelik, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu vurgulayarak, şehide Allah'tan rahmet diledi.

Çelik, "Bizler devlet ve millet olarak şehitlerimizin bize emaneti olan değerli ailelerine minnet borçluyuz. Her zaman şehit ailelerimizin yanındayız. Üstümüze düşen ne varsa yapmak boynumuzun borcudur. Kapımız her zaman sizlere açıktır." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk