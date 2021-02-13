Kaymakam Çelik'ten şehit ailesine ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kaymakam Çelik'ten şehit ailesine ziyaret

13.02.2021 12:37 | Son Güncelleme: 13.02.2021 12:40
Kaymakam Çelik'ten şehit ailesine ziyaret

??????? Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, 2007 yılında Şırnak'ın Uludere ilçesinde şehit olan Piyade Onbaşı Himmet Aydemir'in ailesini ziyaret etti.

??????? Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, 2007 yılında Şırnak'ın Uludere ilçesinde şehit olan Piyade Onbaşı Himmet Aydemir'in ailesini ziyaret etti.

Şehidin annesi Döndü ve babası Basri Aydemir'i Gürsü köyündeki evlerinde ziyaret eden Çelik, bir süre aileyle sohbet etti.

Çelik, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu vurgulayarak, şehide Allah'tan rahmet diledi.

Çelik, "Bizler devlet ve millet olarak şehitlerimizin bize emaneti olan değerli ailelerine minnet borçluyuz. Her zaman şehit ailelerimizin yanındayız. Üstümüze düşen ne varsa yapmak boynumuzun borcudur. Kapımız her zaman sizlere açıktır." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Meral Akşener Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Özge Özder Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Fatih Terim Cüneyt Çakır Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Masaj Ankara Mahkeme
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kaymakam Çelik'ten şehit ailesine ziyaret - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.2.2021 12:41:43. #1.15#
title