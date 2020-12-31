Kaymakam Çelik'ten şehit ailelerine ziyaret
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Kaymakam Çelik'ten şehit ailelerine ziyaret

31.12.2020 14:35 | Son Güncelleme: 31.12.2020 14:35
Kaymakam Çelik'ten şehit ailelerine ziyaret

Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, 2006 yılında Bingöl Karlıova'da şehit olan piyade er Sinan Yersel'in Şehli köyünde yaşayan ailesi ile 1992 yılında Diyarbakır Silvan'da şehit olan polis memur İdris Bolat'ın Karamuk köyünde yaşayan ailelerini ziyaret etti.

Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, 2006 yılında Bingöl Karlıova'da şehit olan piyade er Sinan Yersel'in Şehli köyünde yaşayan ailesi ile 1992 yılında Diyarbakır Silvan'da şehit olan polis memur İdris Bolat'ın Karamuk köyünde yaşayan ailelerini ziyaret etti.

Çelik, devletin her zaman şehit ailelerinin yanlarında olduğunu, bu konuda üzerlerine düşen bütün görevleri yerine getirmeye hazır olduklarını söyledi.

Kapılarının şehit ailelerine 7 gün 24 saat açık olduğunu vurgulayan Çelik, "Her zaman devlet olarak, canlarını hiç düşünmeden ülkesi için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin bizlere emanetleri olan ailelerinin yanındayız. Aziz şehitlerimize minnet borçluyuz, şehit ailelerimiz milletimizin baş tacıdır. Milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahiptir." dedi.

Şehit aileleri ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek. Kaymakam Çelik'e teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk

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