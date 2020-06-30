Kaymakam Çelik'ten köy ziyareti
Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, Esençay köyünü ziyaret ederek içme suyu hattında incelemelerde bulundu.
30.06.2020 14:41 | Son Güncelleme: 30.06.2020 15:50
Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, Esençay köyünü ziyaret ederek içme suyu hattında incelemelerde bulundu.
Ziyarette vatandaşlarla sohbet eden Çelik, köylerde yaşayan vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek için çalıştıklarını söyledi.
Esençay köyüne gelen isale hattında zaman zaman meydana gelen ve vatandaşları olumsuz etkileyen su arızasını yerinde görmek istediklerini belirten Çelik, "Bu tür sorunları gidererek köy halkımızın yaz aylarını rahat şekilde geçirmelerini, su sıkıntılarını ortadan kaldırmayı planlıyoruz." dedi.
Kaynak: AA