Kaymakam Çelik'ten köy okuluna ziyaret

11.11.2019 16:40 | Son Güncelleme: 11.11.2019 16:40

Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, Kavaloluğu Köyü İlkokulunu ziyaret etti.

Kaymakam Çelik, okulları ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle birlikte olmaya çalıştıklarını söyledi.

İlçedeki eğitim ve öğretimin kendileri için büyük önem arz ettiğini belirten Çelik, "Eğitimin gelişmesi için her türlü desteği sunmaya çalışıyoruz. Hiçbir başarı tesadüf değildir. Her başarının arkasında emek vardır. Bu başarının yükselmesi için maddi ve manevi destekleri bizler üstleniyoruz, başarıyı da öğrencilerimizden bekliyoruz. Çünkü geleceğimizi emanet edeceğimiz eğitimli insanların yetişmesi için elimizden gelecek her türlü desteği vermeye devam edeceğiz." dedi.

Kaymakam Çelik'e ziyaretinde, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ömer Altun, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Polat ve diğer yetkililer eşlik etti.

Kaynak: AA