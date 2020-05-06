Kaymakam Çelik'ten hayvan barınağına ziyaret

Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, hayvan barınağında incelemelerde bulundu.

Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, hayvan barınağında incelemelerde bulundu.

Çelik, Kaymakamlık olarak sokak hayvanları gönüllülerine çalışmalarında gereken desteğin verileceğini söyledi.

Canlıların hepsinin birer insan dostu olduğunu vurgulayan Çelik, "Onların da can taşıdığını unutmadan, vatandaşlarımızın bireysel olarak da bu konuda duyarlılık göstermesini bekliyoruz. Hazır mama alarak veya sofralarından arta kalan ekmekleri ve yemekleri çöpe atmak yerine sokak hayvanlarına verebilirler. Minik dostlarımızla ilgilenen gönüllülerimize ve barınaktaki hayvanlarımıza mama desteği veren HAYTAP'a minik dostlarımız adına teşekkürlerimizi iletiriz." dedi.

Kaynak: AA