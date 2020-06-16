Kaymakam Çelik'ten esnaf ziyareti Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, kontrollü sosyal hayat sürecinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, kontrollü sosyal hayat sürecinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Normalleşme süreci kapsamında alınan tedbirlere uyulması gerektiğini belirten Çelik, koronavirüs salgınına karşı kısıtlamanın hafifletilmesi ve kontrollü sosyal hayat sürecinin başlaması nedeniyle esnaf ve vatandaşların daha çok tedbirli olmaları gerektiğini söyledi.

Tüm vatandaşlar ile kurallara hassasiyetle uyarak bu dönemi hep birlikte aşacaklarına inandığını dile getiren Çelik, "Mutlaka maske takmaya, sosyal mesafeye ve el temizliğine dikkat edilmesi gerekir." dedi.

Kaynak: AA