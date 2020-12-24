Kaymakam Çelik: "Silvan Barajı 2021'de su tutacak"

Diyarbakır'ın Silvan İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ömer Faruk Çelik, Silvan Barajında önemli bir eşiğin aşıldığını ve barajın gövde dolgusunun tamamlandığını belirterek, 2021 başlarında barajın su tutmaya başlayacağını söyledi.

Silvan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Çelik, Silvan Barajının son durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 8,8 milyon metreküp olan gövde dolgusunun 7,7 milyon metreküpünün bitirildiğini belirten Kaymakam Çelik, barajın genel fiziki gerçekleşmesinin ise yüzde 80 seviyelerine ulaştığını ifade etti. Silvan Barajının tamamlanmasıyla GAP'ın bölge genelindeki sulama hedeflerine ulaşılacağını dile getiren Kaymakam Çelik, Silvan Barajının ön yüz beton imalatlarını bitirmeyi ve akabinde 2021 başlarında barajı su tutmaya hazır hale getirildiğinin bilgisini verdi. Yaklaşık 2 milyon 400 bin dekar tarım arazisinin Silvan Barajı ile sulanacağını aktaran Kaymakam Çelik, "Silvan Barajı birçok farklı fonksiyonu daha bünyesinde barındıracak. Bu barajımız hem kendisi su kaynağı toplayacak hem de diğer küçük barajlara su verilmesini sağlayacak. Proje kapsamında çok ciddi sulama tünelleri olacak. Babakaya ve Silvan gibi kapasiteli tüneller oluşturulacak. 100 kilometreyi aşkın ana sulama kanalı yapılacak. Toplam 8 baraj ve 23 sulama tesisi yapımının hedeflendiği Silvan Projesi kapsamında Silvan, Pamukçay, Ambar, Kuruçay, Başlar, Kıbrıs, Karacalar ve Bulaklıdere barajları inşa ediliyor. Bu barajların tamamlanmasıyla bölgede 7 milyar 500 milyon metreküp suyun depo edileceği bir kapasite oluşturulacak. Silvan Barajı Projesi kapsamında inşası süren ve terör saldırıları nedeniyle yapımında 2 yıl gecikme yaşanan Silvan Barajı ise bölgede sulama hedeflerinin yakalanması açısından büyük önem taşıyor. Baraj, 175,5 metre yüksekliği ve 8,8 milyon metreküp hacimli gövdesiyle Türkiye ve Avrupa'nın en yüksek ön yüzü beton kaplı barajı olacak. Enerji ve sulama maksatlı inşa edilen Silvan Barajı, oluşturacağı 7,3 milyar metreküp rezervuar hacmiyle GAP'ın Atatürk Barajından sonra ikinci büyük sulama barajı niteliğini taşıyacak. 4 aşamalı olarak planlanan Silvan Projesi kapsamında, her aşamada Silvan Barajı rezervuarından sulamaya verilen su miktarı artırılacak. Dolayısıyla Silvan Barajından üretilen elektrik enerjisi kademe kademe azalacak ve zaman içinde enerji üretimi 681 gigavatsaatten 88,41 gigavatsaate inerken sulamaya verilen su 1,791 milyon metreküpe çıkacak. Projenin tamamen hizmete alınmasıyla toplamda 2 milyon 350 bin 580 dekar alanın suyla buluşacak. Böylece yaklaşık 305 bin kişiye iş imkanı, ekonomiye de yılda 1,91 milyar lira katkı sağlanacak. Silvan Barajının faaliyete girmesiyle birlikte Silvan güç alacak bir duruma gelecek. Şehir yapılaşması çalmalarımız devam etmektedir. İlçemizde meyve ağaçları ve bitki aromalı fideleri için de çiftçilerimiz alternatif ve yeni ürün yetiştiriciliği yönünde projeler geliştirilmektedir. Bu çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam etmektedir" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı