Kaymakam Çelik şehit ailesini ziyaret etti Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, 1987 yılında Siirt'te şehit olan astsubay Rıfat Şahin'in eşi Yurdanur Şahin'i ziyaret etti.

Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, 1987 yılında Siirt'te şehit olan astsubay Rıfat Şahin'in eşi Yurdanur Şahin'i ziyaret etti.

Şehidin ailesiyle sohbet eden Çelik, ailelerinin şehitlerin kendilerine emaneti olduğunu vurguladı.

Şehit ailelerini baş tacı olarak gördüklerine işaret eden Çelik, "Bizim kalbimizde daima önemli bir yere sahiptirler. Devletimizin temsilcisi olarak her zaman şehit ve gazi ailelerimizin yanındayız, gönlümüz ve kapımız her daim sizlere sonuna kadar açıktır." dedi.

Şehidin eşi de ziyaret dolayısıyla teşekkür etti.

Ziyarette Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Barış Gündüz de bulundu.

Kaynak: AA