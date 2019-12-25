Kaymakam Çelik sağlık kurumlarını ziyaret etti

25.12.2019 15:46 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:46

Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, ilçede hizmet veren sağlık kurumlarını ziyaret etti.

Ziyaretleri kapsamında, Toplum Sağlığı Merkezi, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Devlet Hastanesi ve diyaliz merkezini ziyaret eden Kaymakam Çelik kurum müdürlerinden bilgi aldı.



Kurum müdürleri tarafından kurumun genel yapısı, personel durumu, yürütülen iş ve işlemler ile ilgili bilgiler alan Kaymakam Çelik vatandaşlarla sohbet ederek, halka en iyi hizmetin verilebilmesi için gayretli çalışmaların devam etmesini istedi.

Kaynak: AA