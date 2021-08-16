Kaymakam Çelik, parke taşı çalışmalarını inceledi
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Kaymakam Çelik, parke taşı çalışmalarını inceledi

Kaymakam Çelik, parke taşı çalışmalarını inceledi
Anadolu Ajansı / Hakan Sarı - Haberler | Güncel

Van'ın Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Abdulkadir Çelik, belediye tarafından kırsal mahallelerde sürdürülen kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını inceledi.

Van'ın Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Abdulkadir Çelik, belediye tarafından kırsal mahallelerde sürdürülen kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını inceledi.

Şehittepe Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet eden Çelik, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çelik, ilçeye bağlı mahallelerdeki çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirterek, "Kırsal mahalle muhtarlarımızın ve vatandaşlarımızın talepleri üzerine her alanda çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz." dedi. ???????

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Sarı

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