Kaymakam Çelik muhtarlarla buluştu
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Kaymakam Çelik muhtarlarla buluştu

Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

14.11.2019 13:44 | Son Güncelleme: 14.11.2019 13:44
Kaymakam Çelik muhtarlarla buluştu

Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Müftülüğünde düzenlenen toplantıda konuşan Çelik, muhtarların ülkenin en ücra köşelerine hizmet götürülmesinde önemli rol üstlendiğini söyledi.

Muhtarlarla sadece toplantılarda değil, her ortamda ve her zaman görüştüklerini dile getiren Çelik, "Halkın ve güven içinde hayatını sürdürmesi ve herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması adına çok dikkatli olmalıyız. Sorunların çözümünde muhtarlarla birlikte hareket etmeye devam edeceğiz." dedi.

Muhtarların istek ve sorunlarını dinleyen Çelik, toplantı sonunda muhtarlara teşekkür ederek sorunların giderilmesi için gerekenlerin yapılmasının takipçisi olacağını kaydetti.

Kaynak: AA
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