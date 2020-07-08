Kaymakam Çelik, muhtarlarla bir araya geldi Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Halk Eğitim Merkezi bahçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri uygulanarak düzenlenen toplantıda, pandemi ile mücadele ve ilçede yürütülen projeler değerlendirildi.

Burada konuşan Çelik, pandemi sürecinde ilçe genelinde 10 hasta tespit edildiğini söyledi.

Söz konusu hastaların hepsinin tedavileri tamamlanarak taburcu olduğunu ve ilçe genelinde şuana kadar herhangi bir vakaya rastlanmadığını belirten Çelik, şunları aktardı:

"Süreci doğru yönetebilmek adına yoğun mesai harcadık. Vakit kaybetmeden Vefa Sosyal Destek Grubunu oluşturduk. Vefa İletişim Merkezinden 14 bin vatandaşımıza hizmet ve yardım ulaştırıldı. Maske takma, sosyal mesafe ve hijyene yönelik tedbirlerin uygulanmasını çok sıkı denetlemeye başladık. Salgın hastalığın önlenmesinde kolluk kuvvetinin, polisin veya sağlık teşkilatının tek başına mücadelesi mümkün değil, toplumun tüm kesimleriyle tedbir kararlarına riayeti çok önemli."

Toplantıda muhtarların dile getirdiği sorun ve talepleri dinleyen Çelik, ilgili kurum müdürlerine talimat verdi.

Kaynak: AA