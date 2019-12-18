Kaymakam Çelik köy okulunu ziyaret etti

18.12.2019 16:12 | Son Güncelleme: 18.12.2019 16:44

Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, Yerkozlu Köyü İlkokulunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Okul hakkında yöneticilerden bilgi alan Çelik, öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Köy okullarında görev yapan öğretmenlerin çabalarını takdir ettiklerini ifade eden Çelik, "Gördüğüm kadarıyla özellikle köy okullarımızdaki öğrencilerimiz kendilerini çok iyi şekilde ifade edebiliyor. Bol miktarda sosyal etkinlik yapılarak kendini ifade edebilen, isteklerini ve haklarını talep edebilen bilinçli nesiller yetiştirmeliyiz. Kaymakamlık olarak okullarımızın yapacağı her türlü etkinlik faaliyetlerine destek olmaya hazırız." diye konuştu.

Kaymakam Çelik'e, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer de eşlik etti.

Kaynak: AA