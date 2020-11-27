Kaymakam Çelik'in köy ziyaretleri devam ediyor
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Kaymakam Çelik'in köy ziyaretleri devam ediyor

27.11.2020 17:09 | Son Güncelleme: 27.11.2020 17:12
Kaymakam Çelik'in köy ziyaretleri devam ediyor

Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, köy ziyaretlerine devam ediyor.

Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, köy ziyaretlerine devam ediyor.

Kaymakam Çelik, Çalkaya, Gürsü, Arpaderesi, Sepetli, Destek ve Kozluca köylerini ziyaret ederek, içme ve sulama sularında yaşanan aksaklıkların giderilmesi için yapılan çalışmaları inceledi.

Çelik, amaçlarının ilçemize bağlı köylere hizmeti en iyi ve en kaliteli şekilde götürmek olduğunu söyledi.

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Vatandaşların her zaman destekçisi olduklarını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Birçok köyümüzde özellikle yaz aylarında su sıkıntısı yaşanmakta. İçme suyu sorununu yeni kaynaklar bularak ve özelliklede köylerimizde su sayaçları takılmasını sağlayarak gereksiz su tüketimini önlemeye çalışıyoruz. Ayrıca yaptığımız yeni projeler ile köylerimize kazandıracağımız sulama kanalları, gölet ve su havuzları ile yeni kaynaklar oluşturmuş olacağız. Köylü vatandaşlarımızı eski sulama sistemini bırakıp, yağmurlama ve damlama sulama sistemlerine geçmelerini teşvik ediyoruz. Bu sayede fazla su israfı olmadan daha çok arazilerin sulanmasını sağlamış olacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk

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