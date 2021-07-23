Kaymakam Çelik'in baba acısı
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Kaymakam Çelik'in baba acısı

Kaymakam Çelik'in baba acısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik'in babası Mehmet Çelik vefat etti.

Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik'in babası Mehmet Çelik vefat etti.

53 yaşında hayatını kaybeden Mehmet Çelik için Taşova Merkez Çarşı Camii'nde Cuma namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze namazına katılan Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ, Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk ile diğer yetkililer ve vatandaşlar Kaymakam Çelik'in acısını paylaştı.

Çelik'in cenazesi yarın İstanbul'da defnedilecek. - AMASYA

Kaymakam Çelik'in baba acısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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