Kaymakam Cebeci, Ziraat Odası Başkanları ile Toplantı Yaptı
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Kaymakam Cebeci, Ziraat Odası Başkanları ile Toplantı Yaptı

23.03.2021 13:33 | Son Güncelleme: 23.03.2021 13:46
Kaymakam Cebeci, Ziraat Odası Başkanları ile Toplantı Yaptı

Tomarza Kaymakamı Emre Cebeci çiftçilerin sorunlarını dinlemek üzere Tomarza Ziraat Odası Başkanlığını ziyaret ederek Tomarza, Develi, Melikgazi ve İncesu Ziraat Odası Başkanları ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Tomarza Kaymakamı Emre Cebeci çiftçilerin sorunlarını dinlemek üzere Tomarza Ziraat Odası Başkanlığını ziyaret ederek Tomarza, Develi, Melikgazi ve İncesu Ziraat Odası Başkanları ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Tomarza Kaymakamı Emre Cebeci, Tomarza Ziraat Odası Başkanlığını ziyaret ederek Tomarza Ziraat Odası Başkanı Sami Nalbant, Develi Ziraat Odası Başkanı Mehmet Murat, İncesu Ziraat Odası Başkanı Yaşar Karaçavuş, Melikgazi Ziraat Odası Başkanı Mahmut Çelebi, Tomarza-Şıbarak Sulama Birlik Başkanı İbrahim Yırtıcı ile uzun süren bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantı esnasında çiftçilerin sorunları masaya yatırılarak karşılıklı fikir alış-verişi yapıldı. Kaymakam Cebeci tüm ziraat odası başkanlarını tek tek dinleyerek notlarını alarak çözüm noktasında neler yapılacağı görüşüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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