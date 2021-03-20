Kaymakam Cebeci vekaleten atandı
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Kaymakam Cebeci vekaleten atandı

20.03.2021 15:47 | Son Güncelleme: 20.03.2021 15:54
Kaymakam Cebeci vekaleten atandı

Kaymakamlık kursunu başarıyla bitiren kaymakam adaylarının ataması yapıldı.

Kaymakamlık kursunu başarıyla bitiren kaymakam adaylarının ataması yapıldı. Böylelikle görevini vekaleten yürüten Tomarza Kaymakamı Emre Cebeci, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile görevini asaleten yürütmeye devam edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla kaymakam adaylarına yönelik yayımlanan kararnamenin Resmi Gazete yayınlanması ile birlikte kaymakamlık kursunu başarıyla bitiren 99 kaymakam adayının ataması gerçekleştirildi. 99 Kaymakam adayı arasında yer alan Tomarza Kaymakamı Emre Cebeci'ni ise asaleten ataması yapıldı. 99 kaymakam adayı arasında yer alan ve yaklaşık 6 aydan bu yana Tomarza Kaymakamlığını vekaleten yürüten Emre Cebeci, bu gün itibariyle Tomarza Kaymakamlığı görevini icra etmeye kaldığı yerden devam edecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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