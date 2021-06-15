Kaymakam Cebeci, jandarma teşkilatının 182. yıl dönümünü kutladı
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Kaymakam Cebeci, jandarma teşkilatının 182. yıl dönümünü kutladı

Kaymakam Cebeci, jandarma teşkilatının 182. yıl dönümünü kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tomarza Kaymakamı Emre Cebeci, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 182'nci yıl dönümü kutlandı.

Tomarza Kaymakamı Emre Cebeci, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 182'nci yıl dönümü kutlandı.

Kaymakam Cebeci, Jandarma Teşkilatının 182'nci kuruluş yıldönümü nedeniyle Tomarza Jandarma Karakolunu ziyaret etti. Jandarmanın kuruluş gününü tebrik eden Kaymakam Cebeci, beraberinde getirdiği hediyeleri personele takdim etti. Ziyaret sonrası kısa bir açıklama yapan Kaymakam Cebeci; "Devletimizin huzur ve refahı, can ve mal güvenliği mukaddesatımızın muhafazası için cansiparane vazife yapan jandarma teşkilatımızın 182. yıl dönümü kutluyorum. Her bir üyesi ciddi eğitimlerden geçmiş, disiplinli meslek anlayışına sahip, devletimize ve milletimize sadikane hizmet eden kıymetli jandarma teşkilatına bir borç bilerek her birini ayrı ayrı bu şerefli ve pek kıymetli mesleğe intisap etmiş olmalarından dolayı tebrik ediyorum. Hep birlikte bu aziz vatanda, kutsal bayrağımız gölgesinde ulu devletimize ve Türk milletine hizmetle geçecek nice yıllara dilekleriyle Jandarma Teşkilatımızın yıl dönümü bir kez daha kutluyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaymakam Cebeci, jandarma teşkilatının 182. yıl dönümünü kutladı
Kaymakam Cebeci, jandarma teşkilatının 182. yıl dönümünü kutladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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