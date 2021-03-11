Kaymakam Cebeci'den 'normalleşme' denetimi
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Kaymakam Cebeci'den 'normalleşme' denetimi

11.03.2021 17:10 | Son Güncelleme: 11.03.2021 17:42
Kaymakam Cebeci'den 'normalleşme' denetimi

Tomarza Kaymakamı Emre Cebeci, kurum amirleri ile birlikte İlçedeki iş yerleri ve toplu yaşam alanlarında denetim yaptı.

Tomarza Kaymakamı Emre Cebeci, kurum amirleri ile birlikte İlçedeki iş yerleri ve toplu yaşam alanlarında denetim yaptı. Yapılan denetimlerde vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

Tomarza Kaymakamı Emre Cebeci, Ddenetimin ardından yaptığı açıklamada, "Kıymetli vatandaşlarımız salgın nedeniyle kontrollü normalleşme dönemindeyiz. Hayatımızın her alanının normalleşmesi için tüm kurallara uymalıyız. Sağlığımız için Hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. İnşallah hep birlikte başaracağız. Bilindiği üzere Kayseri İlimiz turuncu kategoride (yüksek riskli) olup; kırmızı kategori (çok yüksek riskli) yada sarı kategoriye (orta riskli) geçmek bizim elimizdedir. Salgınla mücadelede kalıcı başarının sağlanması için temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara/tedbirlere toplumun tüm kesimlerince azami düzeyde uyulması büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede yürütülecek denetim faaliyetlerinin etkinliği ve sürekliliği kadar aziz milletimizin bu güne kadar sergilediği sağduyulu ve fedakarca yaklaşımını sürdürmesi de sürecin bir an evvel neticelenmesini doğrudan etkileyecektir" dedi. - KAYSERİ

Kaymakam Cebeci'den 'normalleşme' denetimi
Kaymakam Cebeci'den 'normalleşme' denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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