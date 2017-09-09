Kaymakam Cantürk'e Veda Yemeği

Antalya'nın Döşemealtı ilçesine tayini çıkan Anamur Kaymakamı Cengiz Cantürk'e ilçede veda yemeği düzenlendi.



Muz-Bir ve muhtarlar tarafından Güzelyurt Mahallesi Aqua parkta verilen yemeğe, Danıştay üyesi Nizamettin Kalaman, Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlar katıldı.





Cantürk, yemekte yaptığı konuşmada, 5 yıl önce geldiği Anamur'dan çok güzel anılarla ayrıldığını söyledi.



Beş yıl daha Anamur'da çalışmayı arzu ettiğini ifade eden Cantürk, "Geldiğimde birkaç tane sorun vardı. İskeleyi programa aldırdık. Yüksekokul binasını ve yurt binasını tamamladık. Huzur evinin temelini attık. Bunları beraber başardık. Ailecek burayı çok sevdik. İlerde kısmet olursa sizlerle yine bir araya gelmeyi arzu ediyoruz. Bu bir nöbet 33. yıl da 14. görev yerimize gidiyoruz. Kalben yine beraberiz. Bir başarı varsa bu hepimizin. Antalya'da artık bir kapınız var. Bizim de burada birçok kapımız var." diye konuştu.



İçişleri Bakanlığı Mülki idare amirleri yaz kararnamesiyle Antalya'nın Döşemealtı ilçesine tayini çıkan Cantürk, beş yıl önce Anamur'a gelmişti.