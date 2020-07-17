Kaymakam Canbaba ve Başkan Yıldırım'dan köprülü kavşak inşaatında inceleme Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Kaymakamı Osman Aslan Canbaba ve Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, ilçede inşası devam eden Kent Meydanı Köprülü Kavşağı'nda incelemelerde bulundu.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Kaymakamı Osman Aslan Canbaba ve Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, ilçede inşası devam eden Kent Meydanı Köprülü Kavşağı'nda incelemelerde bulundu.

Çalışmaları yerinde inceleyen Kaymakam Canbaba'ya, Başkan Yıldırım çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Yıldırım, burada yaptığı açıklamada, şehirlerarası yolcu ve lojistik taşımacılığın önemli güzergahlarından biri olan ilçenin, kent içi trafiğini ve transit geçişi rahatlatacak köprülü kavşak çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü belirterek, "Karamürsel trafiğinin bu çalışma ile rahatlayacağını, transit trafik battı-çıktının altından geçecek ve üst tarafta Karamürsel'in iç trafiği rahat ve güvenli bir şekilde devam edecek. Projemiz Şubat 2021 yılında tamamlanacak." dedi.

İhale bedeli 38 milyon 954 bin lira olarak belirlenen proje planlamalara göre 14 Şubat'a tamamlanacak, battı-çıktının tüneli 19 metre genişliğinde 290 metre uzunluğunda olacak.

Proje kapsamında 1600 metre çift anayol, 900 metre güney, 900 metre kuzey olma üzere 2 yan yol, 310 metre bağlantı yolu olmak üzere 3 bin 700 metre toplam yol olacak. Tünel imalatı için 801 adet toplamda 17 bin 500 metre fora kazık çakılacak.

Kaynak: AA