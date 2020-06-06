Kaymakam Canbaba polis kontrol noktasına ziyaret etti Kocaeli'de, Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Yalova il sınırında bulunan polis kontrol noktasını ziyaret etti.

Kocaeli'de, Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Yalova il sınırında bulunan polis kontrol noktasını ziyaret etti.

D-130 kara yolundaki polis kontrol noktasını ziyaret eden Kaymakam Canbaba, İlçe Emniyet Müdürü Ali Fuat Aktaş'tan yol uygulamaları hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Canbaba, yaptığı açıklamada, Gölcük ilçesinde narkotik grup amirliği kurulduğunu, bu hizmetin Karamürsel ilçesini de kapsadığını belirtti.

İlçeye ve kente uyuşturucu girişini sıfırlamayı amaçladıklarını vurgulayan Canbaba, "Buna imkan vermemek için Yalova il sınırımıza kontrol noktası kurduk. Burada Narkotik ekiplerimiz, narkotik köpekleri ile birlikte asayiş ve trafik ekipleri ile çalışmalarını sık aralıkla uygulamalarını sürdürecek. Hedefimiz ilimize dışarıdan herhangi olumsuzluğun önüne geçmek, bu uygulamalarla ilimiz daha güvenli hale gelecektir." ifadesini kullandı.

Öte yandan yapılan uygulamada, 73 araç kontrol edildi, 18 yaş altında sokağa çıkma yasağına ihlal eden kişiye, 392 lira idari para cezası ve kurallara uymayan 6 araca bin 944 lira trafik cezası kesildi.

Kaynak: AA