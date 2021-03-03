Kaymakam Canbaba, kontrollü normalleşme sürecini anlattı
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Kaymakam Canbaba, kontrollü normalleşme sürecini anlattı

03.03.2021 14:07 | Son Güncelleme: 03.03.2021 14:07
Kaymakam Canbaba, kontrollü normalleşme sürecini anlattı

Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, kontrollü normalleşme sürecini esnafa ve siyasi partilerin ilçe başkanlarına anlattı.

Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, kontrollü normalleşme sürecini esnafa ve siyasi partilerin ilçe başkanlarına anlattı.

Canbaba, toplantıda yaptığı konuşmada, Kocaeli olarak sınırda olduklarını, onun için alınan kurallara çok iyi riayet edilmesi gerektiğini ifade ederek, salgın süreci boyunca herkesin üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getireceğine inandığını kaydetti.

Canbaba, işletmelerin bugüne kadar genelgelere ve alınan tedbirlere uymaya özen gösterdiğini dile getirerek, "Maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmeli. Kovid-19 sürecinde alınan kontrollü normalleşme kararları esnafa nefes aldırdı. Normalleşmeyle esnaf ve sanatkarlar yeniden iş yerlerini açacaklar. Umuyorum ki kurallara riayetimiz, sorumluluk ve dayanışma duygusuyla bu zor günleri aşacağız." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Kocaeli'de geçerli olan Kovid-19 kuralları katılımcılara anlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melih Palas

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