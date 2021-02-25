Kaymakam Canbaba depreme karşı güçlendirme çalışması tamamlanan okulu gezdi
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Kaymakam Canbaba depreme karşı güçlendirme çalışması tamamlanan okulu gezdi

25.02.2021 11:33 | Son Güncelleme: 25.02.2021 11:37
Kaymakam Canbaba depreme karşı güçlendirme çalışması tamamlanan okulu gezdi

Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, depreme karşı güçlendirme çalışması yapılan 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binasını gezdi.

Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, depreme karşı güçlendirme çalışması yapılan 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binasını gezdi.

Okul müdürü Serpil Acar Yıldırım'dan bilgi alan Kaymakam Osman Aslan Canbaba, Türkiye'nin depremselliği yüksek olan bir bölgede bulunduğunu anımsattı.

Geleceğin teminatı olan çocukların, sağlığı ve can güvenliğinin önemine değinen Canbaba, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin güvenli ortamlarda en sağlıklı bir şekilde eğitimlerine devam etmeleri bizim olmazsa olmazımızdır. Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından eğitim binalarımızda yapılan kontroller ve değerlendirmeler neticesinde, deprem olması halinde risk taşıyabileceği değerlendirilen 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bir bölümü güçlendirme bir kısmının da yıkılarak yenisinin yapılması yönünde karar alınmıştır. Bu kararın, öğrencilerimizin sağlıklı bir ortamda eğitimlerine devam edebilmesi adına alınarak, İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince planlama yapılmış ve tüm tedbirler alınarak, Karamürsel'de tam anlamıyla çocuklarımızın güvenli olarak eğitim göreceği bir okula kavuşmuştur."

Karamürsel İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır da okulun 6 binadan ve atölyelerden oluştuğunu vurgulayarak, "Okul binalarından A ve C bloklar ile bir atölye binasında güçlendirme ve onarım yapılırken B blok ile diğer atölyeler yıkılarak yeniden yapıldı." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melih Palas

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